Ratzeburg (ots) – 19. Februar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 17.02.2018 – Büchen Am 17.02.2018 gegen 22:50 Uhr beobachtete ein Verkehrsteilnehmer, einen Bagger fahrender Weise in der Pötrauer Straße in Richtung Lauenburger Straße. Da ihm dies merkwürdig vorkam, informierte er die Polizei. Die machte sich in der Umgebung sofort auf die Suche nach dem Bagger. Im Kirchenstieg bemerkten die Beamten schließlich den Kleinbagger und zwei Personen, die fluchtartig in Richtung Lauenburger Straße davon liefen. Die beiden Personen liefen über mehrere Grundstücke und verschwanden unerkannt in der Dunkelheit. Wie die Personen den Bagger starten und mit ihm durch Büchen fahren konnten, ist bislang noch nicht geklärt. Einer der Täter war männlich und mit einem grünen Arbeitsanzug/Overall bekleidet. Die zweite Person hatte eine schwarze Jacke an. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat in den Straßen Pötrauer Straße, Lauenburger Straße (Apotheke Reuter) und Kirchenstieg den Kleinbagger fahren sehen und kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat die Täter möglicherweise bei der Flucht über die Grundstücke im Kirchenstieg bemerkt oder hat verlorene Gegenstände gefunden? Zeugenhinweise bitte an die Polizei Büchen unter 04155 / 4989 – 0.

Quelle: presseportal.de