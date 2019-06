Ratzeburg (ots) – 11.06. 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 09.06.2019 – Geesthacht Am 09.06.2019, gegen 16:35 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und der Museumseisenbahn „Karoline“ am Bahnübergang Dünenstraße in Geesthacht. Eine 82-Jährige aus Geesthacht befuhr mit ihrem VW Up die Straße “ Neuer Krug“ in Richtung Bahnstraße. Trotz der herannahenden Dampflok aus Richtung Escheburg überquerte sie den unbeschrankten, mit Lichtzeichenanlage ausgestatteten, Bahnübergang Dünenstraße und kollidierte mit der Museumseisenbahn. Passagiere der „Karoline“ sowie die Fahrzeugführerin blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000,- Euro. Gegen die VW-Fahrerin leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren, wegen des Verstoßes gegen das Verhalten an Bahnübergängen ein.

Quelle: presseportal.de