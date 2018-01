Ratzeburg (ots) – 15. Januar 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 14.01.2018 – Sandesneben Am 14.01.2018, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 200, an der Einmündung Bullenhorst (L200 / L92), zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 53-jährger Mann aus Sandesneben befuhr mit seinem Hyundai die L 200 aus Richtung Sirksfelde kommend. Nach eigenen Angaben war er mit seinem 15-jährigen Sohn in einem angeregten Gespräch, so dass er die Einmündung Bullenhorst zu spät bemerkte. Er überquerte die L 92 fuhr durch einen Straßengraben, eine Umzäunung um und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer und sein Sohn wurden bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach bisherigem Kenntnisstand waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de