Ratzeburg (ots) – 30.Juli 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 29.07.2019 – Lauenburg Dank des Hinweises eines Zeugen ist es der Lauenburger Polizei gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes zu beenden. Der Betroffene musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Am 29.07.2019, gegen 20:35 Uhr, meldete sich ein Tankstellenmitarbeiter bei der Polizei, da er bei einem Kunden den Verdacht hatte, dass dieser betrunken einen weißen Ford Transit führe. Auf der B 5 (Berliner Straße) in Richtung Mecklenburg-Vorpommern entdeckten die Beamten das beschriebene Fahrzeug, welches in leichten Schlangenlinien geführt wurde und stoppten es mittels Anhaltesignals. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 41-jährigen Lütauer ergab einen vorläufigen Wert von 2,54 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den Fahrer werden jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr geführt.

Quelle: presseportal.de