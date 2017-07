Ratzeburg (ots) – Am 25.07.2017, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der B 207 in Höhe Brunstorf zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der vermeintliche Unfallverursacher ist flüchtig. Zur Unfallzeit befuhr eine 76-jährige aus Reinbek mit ihrem Pkw Hyundai ix20 die B 207 von Dassendorf in Richtung Brunstorf. Kurz vor dem Ortseingang Brunstorf kam offenbar der Fahrerin auf ihrer Fahrbahn ein Pkw entgegen, so dass diese nach rechts ausweichen musste. Dabei kam die 76-jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die sich alleine im Pkw befindliche Fahrerin kam mit schweren, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Wer hat zur Unfallzeit einen dunklen Pkw, möglicherweise Coupé, im Bereich der B 207 gesehen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151 / 8894-0.

Quelle: presseportal.de