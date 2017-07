Ratzeburg (ots) – Am 24.07.2017, gegen 12:55 Uhr, kam es auf der B 207 in Höhe Niendorf/ Stecknitz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 61 Jahre alter Mann aus der Nähe von Geesthacht mit einem Pkw Skoda die B 207 in Richtung Schwarzenbek. In einer Linkskurve kam der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zweitweise vollgesperrt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Lübeck wurde der verunfallte Pkw sichergestellt. Im Einsatz waren 7 Streifenwagen, Notarzt, Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr.

Quelle: presseportal.de