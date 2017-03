POL-RZ: B 207: Vermutlich Wolf bei Unfall getötet

Ratzeburg (ots) – B 207/ Buchholzer Berg Am 06.03.2017, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der B 207 zwischen Pogeez und Einfeld in Höhe Buchholzer Berg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw BMW und einem Tier. Das Tier verendete vor Ort. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden. Bei dem Tier handelt es sich vermutlich um einen jungen Wolf. Der Wolfsbeauftragte wurde durch die eingesetzten Beamten des PR Ratzeburg benachrichtigt und erschien vor Ort. Dieser veranlasste die Untersuchung des Tieres im Leibnitz Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Eine definitive Bestätigung, dass es sich um einen Wolf handelt, steht somit noch aus.

Quelle: presseportal.de