Ratzeburg (ots) – Am 30.07.17, gegen 17:45 Uhr, kam es erneut zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 404 in Höhe der Anschlussstelle Grönwohld. Zuletzt hatte es wenige Kilometer weiter am 28.07.17 auf der B 404 einen schweren Verkehrsunfall gegeben (siehe Pressemitteilung vom 28.07.17). Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr eine 66-jährige mit ihrem Pkw Audi Q 5 die B 404 in Richtung Schwarzenbek. In Höhe Grönwohld wollte die Fahrerin offenbar einen vorausfahrenden Transporter mit Anhänger überholen. Dabei stieß der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Lexus zusammen. Im Bereich der Unfallstelle ist durch Verkehrszeichen die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt und es besteht Überholverbot. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt 8 Personen verletzt. Pkw Audi Q 5 aus Berlin: Fahrerin 66: leicht/ Insassen: 29 m leicht, 33 w schwer, 23 Monate m leicht, 7 Wochen w leicht. Pkw Lexus aus Heidelberg: Fahrerin 37 weiblich, lebensgefährlich/ Insassen: 38 m schwer, 2 Jahre m leicht. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Unfallsachverständiger angefordert. Ferner wurden der Pkw Audi und der Führerschein der Audi-Fahrerin sichergestellt. Die B 404 war zwischen den AS Grönwohld und Trittau Nord für die Unfallaufnahme und Bergung bis 22:00 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren 7 Streifenwagen, 2 Rettungshubschrauber, 2 NEF, 5 RtW, SEG Stormarn, Org-Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Grönwohld und Lütjensee.

Quelle: presseportal.de