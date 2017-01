POL-RZ: BAB 24 – Festnahme nach Fahrzeugdiebstahl

Ratzeburg (ots) – Roseburg/ BAB 24 Am 19.01.207, gegen 04:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg auf der A 24 in Richtung Berlin -auf dem Parkplatz Roseburg- einen SUV der Marke Nissan. Dabei stellten sie fest, dass am Pkw gefälschte Kennzeichen angebracht waren und der Pkw am Vortag in Hamburg als gestohlen gemeldet wurde. Der sich alleine im Pkw befindliche 43 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam in Lübeck zugeführt. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige im Laufe des 19.01.17 nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck aufgrund wieder entlassen. Ein dringender Tatverdacht wegen der Diebstahlstat in Hamburg konnte nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen gegen den Beschuldigten nicht begründet werden. Wegen des verbleibenden Vorwurfs der Hehlerei war kein Haftgrund gegeben, da der Beschuldigte über einen Wohnsitz in Polen verfügt.

Quelle: presseportal.de