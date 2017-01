POL-RZ: BAB 24 – Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ratzeburg (ots) – Tramm / BAB 24 Am 23.01.2017, gegen 01:20 Uhr Uhr, kam es auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin in Höhe der Gemeinde Tramm zu einem Verkehrsunfall mit einer unter Alkoholeinfluss stehenden Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 26 Jahre alte Frau aus Hamburg mit einem Skoda Fabia die BAB 24 in Richtung Berlin. Zwischen den Anschlussstellen Talkau und Hornbek kam die sich alleine im Fahrzeug befindliche Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend schleuderte der Pkw über alle Fahrstreifen, konnte aber ohne weitere Zusammenstöße auf dem Seitenstreifen angehalten werden. Ein Unfallzeuge sprach die Unfallbeteiligte an und stelle Atemalkoholgeruch fest. Die Fahrerin entfernte sich trotzdem unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die eingesetzten Beamten des PABR Ratzeburg konnte im Rahmen der Fahndung die Fahrerin auf dem Parkplatz Roseburg angetroffen und ebenfalls Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Entsprechend wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000,00 Euro und an der Mittelschutzplanke von ca. 1500,00 Euro. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: presseportal.de