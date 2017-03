POL-RZ: Bad Oldesloe: Widerstand bei Zwangseinweisung

Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Am 07.03.2017, gegen 12:15 Uhr, wollten Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Kreises Stormarn zusammen mit einem Amtsarzt in einer Betreuungseinrichtung in der Hebbelstraße (Bad Oldesloe) einen 31 Jahre alten Mann aufgrund einer psychischen Erkrankung in ein Fachkrankenhaus einweisen. Da der Mann als aggressiv galt, wurden Beamte des PR Bad Oldesloe hinzugezogen. Bei der Kontaktaufnahme zeigte dieser sich verbal aggressiv und weigerte sich seine Zimmertür zu öffnen. Da es in der Vergangenheit zu Bedrohungen mit Messer durch den Mann gekommen war und dieser ein Messer immer griffbereit bei sich haben sollte, wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) SH alarmiert. Da der Mann aber zwischenzeitlich aus dem Fenster auf das Dach eines Wintergartens kletterte und drohte, herunterzuspringen, wurde ein Notzugriff durch Beamte des PR Bad Oldesloe durchgeführt. Hierdurch konnte ein Herunterspringen und schwere Verletzungen verhindert werden. Beim Notzugriff leistete der Mann Widerstand, bei dem aber niemand verletzt wurde. Das SEK konnte entsprechend auf der Anfahrt abbestellt werden. Der 31-jährige wurde anschließend wie geplant in ein Fachkrankenhaus zwangseingewiesen.

Quelle: presseportal.de