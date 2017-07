Ratzeburg (ots) – Am 27.07.17, gegen 23:30 Uhr, wurde die Polizei über einen Feueralarm in der Anne-Frank-Schule (Emil-Nolde-Str. 9/ Bargteheide) informiert. Dabei stellte die Beamten zwar keinen Brand, aber einen Einbruch in die Schule fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die Täter über die Haupteingangstür in die Schule ein. Dort verwüsteten sie mehrere Räume, in dem sie Mobiliar beschädigten, Farbschmierereien hinterließen und Feuerlöscher entleerten. Ferner wurden Schulmöbel vor das Gebäude getragen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Ob auch Gegenstände entwendet worden sind, ist noch nicht bekannt. Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten in der Umgebung keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat verdächtige Personen im Bereich des Schulzentrums bzw. des Stadtparks gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-809-0

Quelle: presseportal.de