POL-RZ: Bargteheide: Hund beißt Einbrecher/Facebook-Karte aktualisiert

Ratzeburg (ots) – Bargteheide Am 25.02.2017, vermutlich gegen 02:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Libellenweg (Wohngebiet Zu den Fischteichen/Bargteheide). Die Hausbewohner bemerkten zu diesem Zeitpunkt Lärm im Erdgeschoss. Diese dachten allerdings zunächst, dass der Hund des Hauses mit den Katzen spielt. Am nächsten Morgen stellten die Bewohner dann fest, dass in das Haus in der Nacht eingebrochen worden ist. Allerdings wurde nichts durchwühlt und vermutlich auch keine Gegenstände entwendet. Dafür fanden die Bewohner Blut auf den Fliesen vor. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Einbrecher vom Hund der Bewohner überrascht und gebissen worden ist. Offensichtlich ohne Beute flüchtete der Täter daraufhin. Zeugen gesucht: Wer hat bereits am Freitag, d. 24.02.17, und dann in der Nacht zum 25.02.2017 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wohngebiets Zu den Fischteichen (Bargteheide) gesehen. Wem ist eine Person seit dem 25.02.2017 aufgefallen, der eine nicht erklärbare Bissverletzung aufweist. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter Tel. 04102-809-0. _______________ _______________________________________________________ Am heutigen Tage hat die Polizeidirektion Ratzeburg die kartografische Darstellung von Wohnungseinbrüchen im „Hamburger Rand“ der letzten 14 Tage aktualisiert. Die Karten sind auf unserer Facebook Seite: ht tps://www.facebook.com/Polizei-Herzogtum-Lauenburg-und-Stormarn-79936 5576797010/ abrufbar.

Quelle: presseportal.de