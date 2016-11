POL-RZ: Bargteheide – Junge läuft bei Rot über die Ampel

Ratzeburg (ots) – Am 18.11.2016, gegen 17.05 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Lübecker Straße/Fischbeker Weg/Alte Landstraße in Bargteheide zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Junge erheblich verletzt wurde. Zwei Jungs (8 und 10 Jahre) wollten die Lübecker Straße an einer Fußgängerampel in Richtung Alte Landstraße überqueren. Die Ampel zeigte für die beiden Kinder rotes und für den Fahrzeugverkehr grünes Licht. Nach bisherigem Ermittlungsstand ging der 8-jährige bei Rot über die Straße. Ein von „links“ kommender 31-jähriger Autofahrer schaffte es noch rechtzeitig im Kreuzungsbereich anzuhalten. Eine von „rechts“ kommende 63-jährige Bargteheiderin konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 8-jährtige wurde zunächst mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 10-jährige Junge, der am Straßenrand stehen geblieben war, erlitt einen Schock. Die 63-jährige Bargteheiderin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro Nach aktuellen Informationen hat sich der Gesundheitszustand des Jungen stabilisiert und es besteht keine Lebensgefahr.

Quelle: presseportal.de