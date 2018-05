Ratzeburg (ots) – 27.05.2018 – Reinfeld Am 27.05.2018, gegen 21.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Receiclinghof in der Weddernkoppel in Reinfeld. Hierdurch wurde ein Alarm ausgelöst. Beamte der Polizei Reinfeld waren schnell vor Ort und konnten zwei Männer noch beim Abtransport des Diebesgutes antreffen und vorläufig festnehmen. Hierbei handelte es sich um zwei Männer, 23 und 37 Jahre, aus dem Raum Bad Segeberg. Die Männer hatten ein Element der Umzäunung abgeschraubt und sind so auf das Gelände gelangt. Anschließend entwendeten sie aus dem Container für Elektroschrott einige Gegenstände im Gesamtwert von ca. 100,- Euro. Beide Männer wurden nach Feststellung ihrer Identität und Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Quelle: presseportal.de