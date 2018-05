Ratzeburg (ots) – Am 23.05.2018, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Berliner Straße (B5) in Lauenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 60-jährige Büchenerin befuhr mit einem VW Polo die Berliner Straße in Richtung Boizenburg. An der Kreuzung Berliner Straße / Büchener Weg wollte sie nach links in Richtung Büchen abbiegen. Hierbei übersah sie jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden 55-jährigen Hamburger mit einem Motorrad Honda, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000,- Euro. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme bis 19:45 Uhr voll gesperrt.

