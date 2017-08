Ratzeburg (ots) – Mölln Am 29.08.2017, gegen 16.35 Uhr, kam es im Wasserkrüger Weg in Mölln zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 22-jähriger Möllner befuhr mit einem Opel den Wasserkrüger Weg stadteinwärts. Kurz vor der Lützower Straße wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er jedoch offensichtlich einen entgegenkommenden 49-jährigen Möllner mit seinem Motorrad, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 9.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de