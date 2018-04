Ratzeburg (ots) – 10. April 2018 / Kreis Stormarn – 09.04.2018 – Bad Oldesloe Am 09.04.2018, gegen 07:55 Uhr, kam es in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Ein 75-jähriger Mann aus der Nähe von Bad Segeberg befuhr mit einem Pkw Skoda Fabia die Segeberger Straße aus Richtung Bad Segeberg. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 78-jähriger Oldesloer in gleicher Richtung auf dem rechten Radweg der Segeberger Straße. Der Skoda-Fahrer bog dann bei „grün“ an einer Ampel nach rechts in den Konrad-Adenauer-Ring Richtung Bargteheide ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem bei „grün“ geradeaus fahrenden Radfahrer. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1600,– Euro.

Quelle: presseportal.de