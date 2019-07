Ratzeburg (ots) – 22. Juli 2019 | Kreis Stormarn – 16.07.2019 Neuschönningstedt Am 16.07.2019, um 10:30 Uhr nahmen Polizeibeamte aus Reinbek in der Hans-Geiger-Straße in Neuschönningstedt einen Betrüger auf frischer Tat fest. Der erwischte 21-jährige aus Osteuropa war gerade dabei, mehrere Pakete in Besitz zu nehmen, welche er an eine sogenannte Fake-Adresse schicken ließ. Er hatte dazu ein Namensschild an einem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses angebracht. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Geesthacht gebracht. Die weiteren Nachforschungen zu seiner Person ergaben, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Landesamt für Ausländerangelegenheit ordnete die weitere Ingewahrsamnahme zwecks Abschiebung an. Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und klärt derzeit den Umfang des eingetretenen Schadens.

Quelle: presseportal.de