Ratzeburg (ots) – Elmenhorst/ Schwarzenbek Am 19.10.2018 kam es bei einer 67-jährigen Elmenhorsterin und am 22.10.2018 bei einer 86-jährigen Schwarzenbekerin zu betrügerischen Telefonanrufen. In beiden Fällen rief eine Frau an und avisierte einen Lottogewinn von 150.000,- Euro. Während des Telefonates wurde den beiden Geschädigten mitgeteilt, dass der Gewinn jedoch nur nach Übermittlung von jeweils zwei Amazon Gutschein-Codes im Wert von je 100,- Euro freigegeben werden könne. Beide Frauen erwarben daraufhin je zwei Amazon-Gutscheinkarten und gaben die entsprechenden Zahlencodes telefonisch an die Frau durch. Anschließend forderte die Frau noch die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages an ein ausländisches Konto, mit der Begründung, dass es sich hierbei um die notwendigerweise zu erbringenden Transfergebühren handeln würde. Zu diesem Zeitpunkt wurden nun beide Frauen misstrauisch, brachen den Kontakt zu der Anruferin ab und erstatteten bei der Polizei in Schwarzenbek Strafanzeige.

Quelle: presseportal.de