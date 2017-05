POL-RZ: Betrunkener Bootsführer auf dem Ratzeburger See

Ratzeburg (ots) – Am 25.05.2017, um 22.50 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis auf ein unbeleuchtetes Motorboot auf dem Ratzeburger See. Gleichzeitig erfolgte ein Zeugenhinweis auf eine mögliche Trunkenheit des Schiffsführers. Daraufhin begaben sich Polizeibeamte des Polizeireviers Ratzeburg in ein Boot der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg und fuhren in Richtung Kalkhütte / Römnitz. Dort konnte ein blau-weißes Kajütboot, unbeleuchtet und mit mehreren jungen Männern besetzt, gesichtet und kontrolliert werden.Bei dem Bootsführer, einem 22-jährigen Ratzeburger, stellte die Polizei Alkoholeinfluss fest und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs gem. § 315a StGB eingeleitet.

Quelle: presseportal.de