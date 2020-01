Nabu zählt viele Eichelhäher in Schleswig-Holstein Bei seiner jährlichen Zählaktion "Stunde der Wintervögel" hat der Naturschutzbund (Nabu) überraschend viele Eichelhäher in Schleswig-Holstein gezählt. Die Zahl habe sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, teilte die Umweltschutzorganisation am Mittwoch mit. Auch bundesweit sei die Zahl der ge

Mann übergießt Frau mit kochendem Wasser: Schwer verletzt Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) hat ein 31 Jahre alter Mann eine Frau mit kochendem Wasser schwer verletzt. Er habe der 61-Jährigen am Dienstag in der Gemeinschaftsküche das Wasser aus einem Kochtopf über den Kopf und das Gesicht gegossen, teilte die Pol

Feuer überrascht 29-Jährigen im Schlaf: Schwer verletzt Ein 29-Jähriger ist in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) bei einem Brand in seiner Wohnung schwer verletzt worden. Der Mann lag im Bett und schlief, als das Feuer ausbrach, wie die Polizeidirektion Nord am Mittwoch mitteilte. Er sei von den Flammen am Dienstag überrascht und schwer verletzt worden,

Woidke für Regierungsbeteiligung der SPD über Wahl hinaus Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält eine Fortsetzung der großen Koalition nach der nächsten Bundestagswahl für möglich. Er hält aber auch die Linke für einen denkbaren Partner. "Die SPD sollte offen sein für alle, die ernsthaft daran interessiert sind, dieses Land voranzubringen

CAF: Afrika Cup 2021 vom Sommer in den Winter verlegt Jaunde (dpa) - Der Afrika Cup findet 2021 wieder im Winter statt. Das Turnier soll vom 9. Januar bis zum 6. Februar gespielt werden, wie Ausrichter Kamerun bekanntgab. Als Grund für die Verlegung vom Sommer führte der nationale Fußballverband die besseren Wetterverhältnisse an. Die Afrikameisterscha

Unbekannte leeren Opferstöcke in Kirche von Burg auf Fehmarn Dreiste Diebe haben in der Nicolaikirche in Burg auf Fehmarn drei Opferstöcke geplündert. Die Organistin habe am Dienstag in der verschlossenen Kirche zwei unbekannte Männer angetroffen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Auf die Frage, was sie dort machten, hätten die Männer geantwortet, dass sie

Frankfurt (Oder) sieht durch Tesla-Ansiedlung viel Potential Frankfurt (Oder) - Mit der Ansiedlung des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) sieht Frankfurt (Oder) viel Potential für die Stadt. Das sagte Oberbürgermeister Rene Wilke (Linke) am Mittwoch. Punkte wie etwa die Wohnraumversorgung für Tesla-Mitarbeiter, Gewerbeflächen für Zulief

Tesla eröffnet Bürgerbüro für E-Auto-Fabrik: Protest vor Ort Der US-Autobauer möchte Bürger besser über das geplante Werk in Brandenburg informieren. Das ist bitter nötig, denn eine weitere Demonstration vor Ort ist bereits geplant. Der US-Elektroautobauer Tesla will vor dem Bau der geplanten Fabrik bei Berlin seine Informationspolitik verbessern. Das Unter

Nach Anschlag auf Begegnungsstätte Ermittlungen eingestellt Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat das Ermittlungsverfahren zum Anschlag auf eine Begegnungsstätte in Jüterbog (Teltow-Fläming) eingestellt. Man sei vielen Ansätzen nachgegangen, habe aber keine Täterschaft nachweisen können, teilte eine Sprecherin der Behörde auf Nachfrage am Mittwoch mit. Unter de