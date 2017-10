Ratzeburg (ots) – 05.10.2017 – PD Ratzeburg Das Sturmtief „Xavier“ hat stärker gewütet als erwartet, so dass Rettungskräfte und Polizei über Stunden ausgelastet waren. Die hier veröffentlichen Zahlen beziehen sich auf die Stunden von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr, dieses war aus polizeilicher Sicht die Hauptzeit des Sturmes. Polizeiliche Einsätze gesamt: Hzgt. Lauenburg: 74 Stormarn: 151 Darin enthalten Umgestürzte Bäume – auf die Fahrbahn Hzgt. Lauenburg: 42, davon 3x die BAB A 24 betroffen Stormarn: 61, davon 5x die BAB A 1 betroffen – auf ein PKW, ohne verletzte Personen Hzgt. Lauenburg: 4 Stormarn: 14 – auf ein Wohnmobil/Lkw, ohne verletzte Personen Hzgt. Lauenburg: 1 Stormarn: 2 – auf die Bahngleise Hzgt. Lauenburg: 1 Stormarn: 0 – auf ein Haus, ohne verletzte Personen Hzgt. Lauenburg: 4 Stormarn: 4 Besonderheiten: Im Bereich Barsbüttel ist durch einen umgestürzten Baum eine Stromleitung gerissen, hier ist keine Person verletzt worden. Im Bereich Siek ist ein Wohnwagen auf die Fahrbahn gerollt und wurde von den eingesetzten Polizeibeamten auf den Parkstreifen geschoben und gegen erneutes Wegrollen gesichert. In Mölln in der Königsberger Straße wurde gegen 14:10 Uhr eine 32jährige Frau von zwei umstürzenden Bäumen verletzt. Die Möllnerin befand sich als Fußgängerin auf dem Gehweg und konnte den entwurzelten Bäumen nicht mehr ausweichen. Sie wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf dem Gehweg befand sich noch ein 16-jähriger Fußgänger, welcher auch von den Bäumen getroffen wurde. Der Möllner wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Anmerkung: Auf Grund der Vielzahl der zeitgleich aufgetretenen Störungen war es nicht möglich alle Einsätze statistisch vollständig zu erfassen.

Quelle: presseportal.de