Ratzeburg (ots) – 02.Januar 2018 / Polizeidirektion Ratzeburg Die Einsatzleitstelle in Lübeck verzeichnete (Erfassungzeitraum vom 31.12.2017, 18.00 Uhr – 01.01.2018, 06.00 Uhr) für die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg zwar „nur“ 38 Einsätze (142 Einsätze im Vorjahr), dennoch möchten die Beamten nicht von einem ruhigen Jahreswechsel sprechen. Die meisten Einsätze bezogen sich auf Streitigkeiten oder Meldungen über den missbräuchlichen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Weiterhin kam es zu 7 kleineren Mülleimer- und Containerbränden, die jedoch keine größeren Schäden anrichteten. Die wenigen Großveranstaltungen verliefen durchweg friedlich. Am Neujahrsmorgen, gegen 00:40 Uhr, entdeckten Nachbarn ein Feuer in der Gorch-Fock-Straße in Reinbek. Dieses war im Terrassenbereich eines Einfamilienhauses ausgebrochen und hatte auf den Dachstuhl übergegriffen. Durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehrer Ohr, Schenningstedt und Reinbek konnte ein Vollbrand des Hauses verhindert werden. Nach derzeitigem Ermittlungstand kann sowohl ein technischer Defekt als auch eine Brandentstehung durch einen Feuerwerkskörper nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Personen wurden nicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden, dieser wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Das Einfamilienhaus ist bis auf weiteres unbewohnbar.

Quelle: presseportal.de