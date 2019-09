Ratzeburg (ots) – 03.September 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 03.09.2019 – Schwarzenbek Aufgrund einer technischen Störung ist die Polizeidienststelle in Schwarzenbek über die Amtsnummer nicht erreichbar. In dringenden Fällen wenden sie sich bitte an den Polizeiruf 110. In allen anderen Fällen können Sie sich von 07-18 Uhr persönlich an die Polizei Schwarzenbek wenden.

Quelle: presseportal.de