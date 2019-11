R.SH-Reporter Otto weiter Sprecher der Landespressekonferenz Der Hörfunkjournalist Andreas Otto von Radio Schleswig-Holstein (R.SH) bleibt ein weiteres Jahr Sprecher der Landespressekonferenz in Schleswig-Holstein. Die Mitgliederversammlung bestätigte den 53-Jährigen am Montagabend für ein weiteres Jahr in seinem Amt. Die Journalisten bestätigten zudem Ulf B.

Kiel: Vier Menschen bei Karambolage auf der B76 verletzt Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 in Kiel sind am Montag vier Menschen leicht verletzt worden. Zuvor waren fünf Autos ineinander gekracht. Bei einen Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Kiel sind vier Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, fuhren

Landtag will Reform des Wasserrechts beschließen Mit einer Reform des Wasserrechts will die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein der umstrittenen Technik zur Förderung von Öl und Gas im Norden einen Riegel vorschieben. "Unterm Strich: Wir verbieten Fracking", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Oliver Kumbartzky, am Montag im Vo

Verdächtiger nach Tod einer 30-jährigen Frau festgenommen Gut drei Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 30-jährigen Frau in Eberswalde hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 37-Jährige sei dringend verdächtig, die Frau getötet zu haben, erklärten die Polizeidirektion Ost und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Montag in einer gemeinsamen Mitt

Junger Mann tot aus dem Großen Eutiner See geborgen Die Leiche eines 20-Jährigen ist aus dem Großen Eutiner See geborgen worden. Die Eutiner Kriminalpolizei und die Lübecker Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Zeuge hatte den Leichnam am Samstag im Wasser der Eutiner Stadtbu

Elfjähriger von Jugendlichen angegriffen Ein elf Jahre alter Schüler ist in Lübeck von einem Jugendlichen mehrfach in den Magen geschlagen worden. Zwei andere Jugendliche filmten die Attacke nach Polizeiangaben vom Montag mit dem Handy. Der Elfjährige sei auf dem Weg von der Bushaltestelle zu seiner Schule gewesen, als ihm drei Jugendliche

Vier Einbrüche in sechs Stunden in Ellerbek Innerhalb von sechs Stunden ist in Ellerbek (Kreis Pinneberg) in vier Einfamilienhäuser eingebrochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kamen die Täter am Samstag zwischen 15.30 und 21.30 Uhr. Eine Übersicht über die Beute liege noch nicht vor.

Leiche im Havelkanal ist vermisste Frau aus Schönwalde-Glien Bei der im Havelkanal geborgenen Leiche handelt es sich um die seit dem 30. Oktober vermisste Frau aus Schönwalde-Glien (Landkreis Havelland). Laut Polizeiangaben entdeckten Zeugen am Sonntagvormittag den leblosen Körper der Frau im Wasser. Der Notarzt habe den Tod der 60-Jährigen festgestellt, teil

Turmuhr von St. Jakobi bekommt neue Zeiger Rund neun Monate nach dem Herabfallen eines Uhrzeigers von der Seefahrerkirche St. Jakobi in Lübeck bekommt der Turm jetzt neue Zeiger. Die reparierten und frisch vergoldeten Zeiger sollen nach Angaben des Kirchenkreisen Lübeck-Lauenburg am Donnerstag wieder in luftiger Höhe angebracht werden. Der Z