POL-RZ: Blitzeinbruch in Schmuckgeschäft

Ratzeburg (ots) – Mölln Am 10.11.2016, zwischen 00.00 – 00.10 Uhr kam es in der Hauptstraße in Mölln, in Bahnhofsnähe, zu einem Blitzeinbruch in ein Schmuckgeschäft. Gemeldet wurde der Einbruch von einer Anwohnerin, die den Lärm hörte und kurze Zeit später drei Männer in Richtung Innenstadt weglaufen sah. Die bislang unbekannten Täter hoben direkt vor dem Geschäft einen Gullideckel aus und warfen damit die 2 x 3 m große Schaufensterscheibe ein. Sie entwendeten dann aus einer Vitrine mehrere unechte Ausstellungsstücke von geringem Wert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Bei den drei Tätern handelt es sich vermutlich um sehr junge Männer. Alle drei waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen soll einen schwarzen Parka mit Fell an der Kapuze getragen haben. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind um die Tatzeit herum, in oder in der Nähe der Hauptstraße und des Bahnhofes, drei junge Männer aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-0.

Quelle: presseportal.de