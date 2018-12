Ratzeburg (ots) – Trittau Am 11.12.2018, gegen 23.25 Uhr, kam es in der Hamburger Straße in Trittau, dortige STAR-Tankstelle, zu einem Blitzeinbruch. Bislang unbekannte Täter fuhren mit einem Pkw auf das Gelände der Tankstelle. Anschließend hebelten sie die Eingangsschiebetür zur Tankstelle auf und drangen so in den Verkaufsraum ein. Dort entwendeten sie eine bislang nicht bekannte Menge an Tabakwaren. Danach verließen die Täter das Gebäude auf demselben Weg, den sie hereinkamen und flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Tabakwaren steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro, Bei dem besagten Pkw handelte es sich um einen dunklen BMW mit Stader Kennzeichen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Kennzeichen kurz zuvor in Hamburg entwendet. Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu dem Einbruch allgemein oder insbesondere zu dem Fluchtfahrzeug machen? Zeugenhinweise bitte an Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de