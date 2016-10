POL-RZ: Bomben aus dem 2. Weltkrieg gefunden

Ratzeburg (ots) – 30.09./ 03.10.2016 – Wiershop/ Lauenburg Bereits am Freitag, 30.09.2016, gegen 12:00 Uhr, wurde auf dem Gelände einer Mülldeponie in Wiershop eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg in angelieferter Erde aus der Hamburger Hafencity gefunden. Die Arbeiten wurden eingestellt, der Fundort weiträumig abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst aus Kiel entschärfte die Bombe vor Ort. Gegen 17:00 Uhr war die Bombe gesichert und verladen. Die Absperrung konnte aufgehoben werden. Am gestrigen Montag, gegen 21:30 wurde durch einen Passanten in Lauenburg am Elbufer ein verrotteter Teil einer Panzerfaust aufgefunden. Auch hier wurde der Kampfmittelräumdienst hinzugerufen. Dieser führte den Abtransport ohne besondere Vorkommnisse durch, gegen 00:00 Uhr war der Einsatz beendet.

Quelle: presseportal.de