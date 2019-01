Ratzeburg (ots) – 04. Januar 2019 | Kreis Stormarn – 04.01.2019 Bargfeld-Stegen Am 04.01.2019, um 14.50 Uhr, ist im Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus in Bargfeld-Stegen telefonisch eine Bombendrohung eingegangen. Die Polizei wurde umgehend informiert und hat alle Sofortmaßnahmen eingeleitet. Die über 120 Patienten des Krankenhauses wurden zügig evakuiert und in einer nahegelegenen Sporthalle untergebracht. Der umliegende Bereich wurde weiträumig abgesperrt und geräumt. Es kam zu keinem schädigenden Ereignis. Sprengstoffsuchhunde aus Büchen und Itzehoe suchten das Gebäude ab. Die eingesetzten Durchsuchungskräfte fanden weder auffällige, noch gefährliche Gegenstände. Um 17.20 Uhr gaben sie Entwarnung, so dass die Sperrung des Gebäudes und des umliegenden Bereiches aufgelöst werden konnte. Die Polizei war insgesamt mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: presseportal.de