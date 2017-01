POL-RZ: Brand Abfalltonne

Ratzeburg (ots) – Ratzeburg Am 09.01.2017, um 22:50 Uhr, wurde der Polizei eine brennende Abfalltonne in der Straße Am Wall (Ratzeburg) gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatte bereits ein Anwohner mit einem Feuerlöscher den Brand gelöscht, so dass die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg nicht mehr eingreifen musste. Durch das schnelle Eingreifen des Anwohners konnte verhindert werden, dass in dem Hinterhof das Feuer auf einen hölzernen Dachvorsprung übergreift. Personen oder Gebäude waren dabei in keiner konkreten Gefahr. Wie die Abfalltonne in Brand geraten konnte, ist bisher unbekannt. Zeugen gesucht: Wer hat in der Straße Am Wall (Ratzeburg) verdächtige Personen beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541-809-0.

Quelle: presseportal.de