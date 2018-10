Ratzeburg (ots) – Am 15.10.2018, gegen 16.20 Uhr, wurde in Stapelfeld, Am Ecksoll, ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gemeldet. Eine Lagerhalle, ca. 20 x 50 Meter groß, ist aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. In der Lagerhalle befanden sich zahlreiche Strohballen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Nacht hinein. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizeistelle Ahrensburg hat bezüglich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: presseportal.de