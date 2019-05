Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medieninformation der PD Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck Wohltorf Die Suche am Brandort wurde für heute eingestellt. Der Mann konnte bislang nicht gefunden werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Suche nach dem Mann wird am Freitag fortgesetzt. Angaben zur Brandursache sind derzeit noch nicht möglich. Hierzu dauern die Ermittlungen ebenfalls noch an.

Quelle: presseportal.de