Ratzeburg (ots) – 21. August 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 20.08.2019 – Harmsdorf Am 20.08.2019, gegen 18:15 Uhr, wurde über Notruf ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Gartenweg in Harmsdorf gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte es auf dem Balkon in voller Ausdehnung, das Feuer war in Begriff auf das Dach und das 1. Obergeschoss überzugreifen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ratzeburg, Einhaus und Harmsdorf übernahmen die Löscharbeiten. Nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmten die Beamten die Brandstelle. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. In dem Haus ist eine Familie gemeldet. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Quelle: presseportal.de