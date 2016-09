POL-RZ: Brand eines Schuppenkomplexes

Ratzeburg (ots) – Schwarzenbek Am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr brannte ein Schuppenkomplex in der Bismarckstraße in Schwarzenbek in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Schwarzenbek, Grabau und Büchen konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Das Gebäude ist zum Teil einsturzgefährdet. Die Schadenshöhe wird auf mehrere 10.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu dem Feuer machen? Hinweise bitte an Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/ 8003-0.

Quelle: presseportal.de