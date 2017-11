Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 10.11.2017 – Schwarzenbek Am 10.11.2017, gegen 03.20 Uhr, wurde ein Brand in der Straße Am Knick in Escheburg entdeckt. Eine Anwohnerin wurde durch ein Knistern wach und nahm im Garten des benachbarten Grundstückes einen Feuerschein wahr. Sie informierte die Rettungskräfte und sofort ihren Mann, welcher umgehend die Bewohner des betroffenen Hauses weckte. In dessen Garten brannten eine Papier- und eine Komposttonne. Die Flammen griffen auf die Außenwand eines 2 x 2 m Gartenschuppens (Lagerung von Gartenutensilien) und auf einen hölzernen Gartenzaun über. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Escheburg unternahm der Hausbesitzer erste Löschversuche. Nur deshalb konnte verhindert werden, dass sich das Feuer über den gesamten Gartenschuppen ausbreitete. Der entstandene Sachschaden wird nach erstem Anschein auf ca. 3000,00 Euro geschätzt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer hat in der Straße Am Knick in Escheburg verdächtige Personen beobachtet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0

Quelle: presseportal.de