POL-RZ: Brand in Autowerkstatt

Ratzeburg (ots) – Schwarzenbek Heute, gegen 03.30 Uhr, kam es in der Hamburger Straße in Schwarzenbek zu einem Brand in einer Autowerkstatt. Die Werkstatt besteht aus einer Halle mit drei Rolltoren, sowie einem kleine Büroanbau. Im hinteren Bereich der Werkstatt befindet sich ein Hof mit einem Carport. Dort waren Reifen gelagert. Bei Eintreffen der Polizei waren in der Halle bereits Flammen sichtbar, Carport und Reifen brannten ebenfalls. Drei Mieter aus dem Oberschoss des Hauses sowie eine Bewohnerin des direkt angrenzenden Nachbarhauses wurden evakuiert. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Löscharbeiten dauerten bis 05.00 Uhr an. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Über etwaige Zusammenhänge zu den bisherigen Bränden in Schwarzenbek wird seitens der Polizei aus taktischen Gründen keine Stellung genommen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.

Quelle: presseportal.de