Ratzeburg (ots) – Reinbek Am 29.08.2018, gegen 03.30 Uhr, kam es zu einem großen Feuer in einem Förderturm des Kalksandsteinwerkes Am Sportplatz in Reinbek. Der Turm hat die Seitenmaße ca. 20 m x 30 m und ist ca. 30 m hoch. In dem Turm werden unterschiedliche Materialien zur Produktionen von Bausteinen auf Förderbändern transportiert. Die Feuerwehr konnte den Brand bis 04.45 Uhr ablöschen. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen Ersten Informationen zufolge brach das Feuer im Bereich des Förderbandmotors aus. Ob der Motor durch möglichen technischen Defekt auch tatsächlich brandursächlich war, ist derzeit noch unklar. Durch das Feuer wurde möglicherweise die Statik des Turmes beeinträchtigt. Diese muss vor einem weiteren Betreten durch einen Statiker überprüft werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de