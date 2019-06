Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg und der Staatsanwaltschaft Lübeck Elmenhorst/Bargteheide Am 05.06.2019, gegen 18.15 Uhr, kam es zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Ulmenweg in Elmenhorst. Das Feuer entstand vermutlich im Hauswirtschaftsraum des Hauses und breitete sich von dort weiter aus. Zu einem Vollbrand ist es jedoch nicht gekommen. Das Feuer war gegen 22.00 Uhr vollständig gelöscht. Verletzt wurde das Feuer niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000,- geschätzt. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor. Eine Begehung des Brandortes war bislang noch nicht möglich. Für die Untersuchung der Brandursache wird ein Gutachter des LKA hinzugezogen.

Quelle: presseportal.de