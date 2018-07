Ratzeburg (ots) – Reinbek Am 16.07.2018, gegen 03.45 Uhr, kam in der Schulstraße in Reinbek zum Brand in der dortigen Pizzeria. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach in der Küche der Pizzeria ein Feuer aus. Der Brandherd lag im Bereich der Fritteuse. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein leichter Gebäudeschaden an der Decke der Küche. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 50.000,- Euro. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat zunächst die Ermittlungen wegen möglicher fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Quelle: presseportal.de