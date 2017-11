Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 02.11.2017 – Geesthacht Am 02.11.2017, um 19.53 Uhr kam es zu einem Brand in der Turnhalle der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Geesthacht. Während in der Sporthalle gerade ein Kursus für Frauen stattfand, vernahm man plötzlich zwei lautstarke Geräusche, ähnlich einer Explosion, im Gebäude. Zum einen aus Richtung des Eingangsflures und zum anderen aus einer der Umkleidekabinen. Die 58-jährige Kursleiterin ging diesem sofort nach und bemerkte, dass eine der Bänke in der Umkleidekabine bereits in Flammen stand und Kabine stark verraucht war. Unter zu Hilfenahme ihrer Jacke und ihrer Schuhe konnte sie den Brand eigenständig löschen. Sie alarmierte danach umgehend über Notruf die Polizei. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100,-Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen befanden sich drei mit einer brandfördernden Substanz gefüllten Gläser im Umkleideraum, die das Entzünden der Bank ermöglicht haben könnten. Im Eingangsbereich der Turnhalle wurden Überreste eines Feuerwerkskörpers aufgefunden. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann deshalb nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum Feuer machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geestacht unter der Tel. 04152/8003-0

Quelle: presseportal.de