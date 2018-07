Ratzeburg (ots) – 02. Juli 2018 | Kreis Stormarn – 01.07.2018 – Bargteheide Am 01.07.2018, gegen 01:45 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Papiercontainer im Bereich Am Markt in Bargteheide gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten der Polizeistation Bargteheide konnte auf dem dortigen Parkplatz ein brennender Papiercontainer festgestellt werden. Der Papiercontainer wurde nach ersten Erkenntnissen mutwillig in Brand gesetzt. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht. Durch Zeugen wurde eine männliche Person verfolgt, die möglicherweise für den Brand verantwortlich sein könnte. Diese konnte dann aufgrund der verfolgenden Zeugen durch die Beamten angetroffen und Personalien festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um einen Jugendlichen aus Bargteheide, welcher nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und werden bei der Kriminalpolizei Ahrensburg geführt.

Quelle: presseportal.de