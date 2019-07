Ratzeburg (ots) – Reinfeld Am 17.07.2019, gegen 23.55 Uhr, meldeten Anwohner, dass im Schuhwiesenweg in Reinfeld, auf dem Parkplatz der Skateranlage, ein Klein-Pkw brennen sollte. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Ein Vollbrand des Pkw konnte jedoch nicht verhindert werden. Auf Grund des Brandschadens ist die Marke des betroffenen Pkw zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig zu benennen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der Besitzer des Fahrzeuges konnte noch nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Brandursache steht nicht fest. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand geht die Polizei jedoch von Brandstiftung aus. Mehrere Zeugen berichteten übereinstimmend, dass sich unmittelbar vor der Brandmeldung eine Gruppe von 10-15 Jugendlichen und Heranwachsenden auf der Skateranlage aufhielten. Inwieweit diese Gruppe möglicherweise mit der Brandentstehung in Verbindung steht, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Ein Zusammenhang zu dem Pkw-Brand vom 07.07.2019 in Reinfeld wird derzeit nicht gesehen. Zeugen gesucht: Wer kann nähere Angaben zu dem Pkw-Brand oder zu dem Besitzer des Pkw machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

Quelle: presseportal.de