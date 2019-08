Ratzeburg (ots) – 27. August 2019 | Kreis Stormarn – 26.08.2019 BAB 1 / Siek Am Montagabend (26.08.2019), gegen 22:20 Uhr, geriet auf der BAB 1, in Höhe des Parkplatzes Ohlendiek, von Hamburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck ein niederländischer Sattelzug in Brand. Der 46-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt Rauchbildung im Führerhaus. Noch bevor die Flammen aus dem Motorraum schlugen, verließ er die Fahrbahn der BAB 1, um auf den Parkplatz Ohlendiek zu fahren. Der Niederländer verständigte sofort die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten brannte die Sattelzugmaschine bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Großhansdorf, Barsbüttel und Stapelfeld begannen umgehend mit der Löschung des Feuers. Ein Übergreifen der Flammen auf den mit Pflanzen beladenen Auflieger konnten nicht verhindert werden. Der 46-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lag hier ein technischer Defekt vor. Für den Zeitraum der Lösch- und Aufräumarbeiten, die über zwei Stunden dauerten, musste der Parkplatz Ohlendiek vollständig gesperrt werden.

