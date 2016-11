POL-RZ: Brötchenlieferant beraubt

Ratzeburg (ots) – Stapelfeld Heute Morgen, gegen 06.00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Stapelfeld zu einem Raub auf einen Zulieferer für Backwaren. Der 58-jährige Mitarbeiter einer Bäckerei belieferte gerade ein Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Stapelfeld mit Brötchen. Hierzu stellte er seinen Lieferwagen verschlossen vor dem Geschäft ab. Als er sich zusammen mit dem 53-jährigen Filialleiter des Lebensmittelgeschäftes im Gebäude befand, erschien ein Mann vor der Eingangstür und verschloss diese an den Türgriffen mit einem Fahrradschloss. Während dessen schlug ein weiterer Täter am Lieferwagen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete eine Geldtasche mit den Tageseinnahmen der heutigen Lieferungen. Die Täter erbeuteten Bargeld in geringer dreistelliger Höhe. Die beiden Männer liefen nach dem Raub zunächst zu Fuß in Richtung Reinbeker Straße, um dann die Flucht möglicherweise mit einem grau-blauen Pkw Kastenwagen mit SE-Kennzeichen fortzusetzen. Die beiden Eingeschlossenen verständigten über Notruf die Polizei. Die Beamten konnten sie dann mit einem Bolzenschneider aus ihrer Lage befreien. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Ein Täter war ca. 1,90 m groß, der zweite etwas kleiner. Beide hatten eine „normale“ Statur und waren mit dunklen Kapuzenpullovern ohne Aufschrift bekleidet. Zeugen gesucht. Wem sind kurz vor 06.00 Uhr heute Morgen, in der Hauptstraße in Stapelfeld, zwei Männer aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Wer hat in der Reinbeker Straße oder sonst im Stadtgebiet einen blau-grauen Kastenwagen mit SE-Kennzeichen gesehen und kann evtl. weitere Angaben zum Kennzeichen machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de