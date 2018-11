Ratzeburg (ots) – Medien-Information der PD Ratzeburg 23. November 2018 | Kreis Stormarn – 22.11.2018 Großensee Am 22.11.2018 kam es in Großensee zu einem Unfall, bei dem ein Linienbus einen großen Schaden verursacht. Gegen 19:30 Uhr befuhr ein Linienbus ohne Fahrgäste die Fritz-Berodt-Straße in Richtung „Am Soll“. Aufgrund eines Rettungswageneinsatzes musste der Bus hinter diesem anhalten und warten. Nachdem dieser beendet war, fuhr die 56-jährige Busfahrerin an und beschleunigte plötzlich sehr stark. Hierbei stieß die Geesthachterin gegen sieben PKW, die links und rechts am Straßenrand geparkte waren. Der Bus kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Da die Busfahrerin den Bus, aufgrund der Deformationen durch den Unfall, nicht selbstständig verlassen konnte, wurde die Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Die Geesthachterin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall wurde die Hauswand beschädigt und musste durch den THW abgestützt musste. Das Haus ist jedoch nicht einsturzgefährdet. Die Bewohner des Hauses wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die beschädigten PKW sowie der Linienbus wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Diese liegt vermutlich im sechsstelligen Bereich. Die genaue Unfallursache muss nun ermittelt werden. Möglicherweise liegt ein Krankheitsfall vor.

Quelle: presseportal.de