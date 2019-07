Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidrektion Ratzeburg 26. Juli 2019 | Kreis Stormarn – 26.06.2019 – Reinbek Heute, in den frühen Morgenstunden (gegen 00:25 Uhr) kam es in Reinbek, im Birkenweg zu einem Brand unter einem Carport. Die Bewohner im Birkenweg wurden durch Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam. Das Feuer in dem zuerst betroffenen Carport breitete sich auf zwei benachbarte Bungalows, jeweils im Dachbereich, aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen brannte der Carport bereits in voller Ausdehnung. Es konnte nicht mehr verhindert werden, dass die Flammen auf die Dächer zweier angrenzender Bungalows übergriffen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Reinbek, Ohe und Schönningstedt konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Angaben über die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen. Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de