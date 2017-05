POL-RZ: Dachstuhlbrand

Ratzeburg (ots) – 26.05.2017- Sterley Am 26.05.2017, gegen 14.45 Uhr, kam es zu einem Feuer in dem Dachstuhl eines Mittelreihenhauses in der Dorfstraße in 23883 Sterley. Im Erdgeschoss des betroffenen Gebäudes hatte sich die ehemalige Polizeistation Gudow-Sterley befunden. Das Feuer entstand im Bereich einer Photovoltaikanlage des Hauses. Die darunter liegende Wohnung war nicht brandbetroffen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,- Euro. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei geht derzeit jedoch von einem technischen Defekt aus.

Quelle: presseportal.de