Ratzeburg (ots) – 02. Dezember 2019 | Kreis Stormarn und Kreis Hzgt. Lauenburg – 02.12.2019 PD Ratzeburg Alle Erfahrungen zeigen, dass die Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit zunehmen. Dem treten wir als Polizeidirektion Ratzeburg auch in diesem Jahr frühzeitig und aktiv entgegen. Die polizeiliche Prävention möchte erreichen, dass Täter nicht zum Erfolg kommen. Die Polizei bietet in Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachfirmen regelmäßige Informationsveranstaltungen an. Bei diesen Veranstaltungen können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz informieren. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die Möglichkeiten staatlicher Zuschüsse beim Einbruchschutz. Wir sehen an den Fallzahlen, dass ca. 40 Prozent der Taten im Versuchsstadium stecken bleiben. Eine gute technische Einbruchsicherung erschwert Einbrechern das Geschäft. Bitte achten Sie auch auf die vermeintlich kleinen Dinge: – Lassen Sie keine Leiter unbefestigt auf ihrem Grundstück stehen. – Achten Sie darauf, dass unter Fenstern keine Tritthilfen (z.B. Mülltonnen) stehen. – Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. – Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie das Haus oder die Wohnung nur kurzzeitig verlassen. – Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! – Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. – Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. – Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel (Türspaltsperre). – Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. – Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. – Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. Wichtig für uns ist die Zusammenarbeit mit dem Bürger. Der „aufmerksame Nachbar“ ist für die Polizei ein außerordentlich wichtiger Partner in der Einbruchsbekämpfung. Teilen Sie uns frühzeitig und niedrigschwellig verdächtige Beobachtungen in ihrer Nachbarschaft mit. Wir sind dankbar für jeden Hinweis und kommen lieber einmal „umsonst“ als einmal zu spät. https://de-de.facebook.com/pages/category/Law-Enforcement-Agency/Polizei-Herzogt um-Lauenburg-und-Stormarn-799365576797010/

Quelle: presseportal.de