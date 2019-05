Ratzeburg (ots) – 30.04.2019, Kreis Stormarn – 26.04. / 30.04.2019 – Ammersbek Ende April kam es jeweils am Vormittag zu 2 Pkw-Aufbrüchen in Ammersbek, OT Lottbek. Am 26.04. zwischen 08:45h und 08:50h wurde in der Langenkoppel bei einem Toyota Aygo die Beifahrerscheibe eingeschlagen und ein Rucksack entwendet. Am 30.04. zwischen 08:30h und 09:00h wurde auf dem Parkplatz Bültenbarg bei einem Ford Fiesta ebenfalls die Beifahrerscheibe eingeschlagen und aus einer dort deponierten Tasche die Geldbörse entwendet. Die Polizei in Ammersbek hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 040/ 60561184 zu melden. Hinweise der Polizei: Lassen Sie keine Taschen und Wertsachen von außen sichtbar in Fahrzeugen liegen.

Quelle: presseportal.de